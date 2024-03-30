Ankara'da Vatandaşlar Fiyatlara Tepki Gösterdi

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

Ankara'da pazara giden vatandaşlar, fiyatlara tepki gösterdi. Meyve sebze fiyatlarının pahalılığından dert yanan Mustafa Akkaya, "Fiyatlar yüksek. Ben emekliyim ama buradaki arkadaşların yanında çalışıyorum. Vatandaşın alım gücü çok düştü. 2 kilo alan 1 kilo almaya başladı, 1 kilo alan yarım kilo almaya başladı. Şartlar zor. Bunu ülkeyi yönetenlerin düşünmesi lazım" diye konuştu. Bir vatandaş, "Sivri biberin yarım kilosu 60 lira dediler. Kilosu 120 lira düşünün artık. Bu hale nasıl geldik bilemedik" dedi.

Ankara'nın Dikmen semtindeki Karapınar Pazarı'na alışverişe gelen vatandaşlar ile esnaf, hayat pahalılığı nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"EMEKLİ MAAŞIM 10 BİN LİRA. BU PARAYLA BEN NE ALACAĞIM"

Emekli Mustafa Akkaya, şöyle konuştu:

"Fiyatlar yüksek. Ben emekliyim ama buradaki arkadaşların yanında çalışıyorum. Aldığım 10 bin lira maaş yetmiyor. Diyelim ki halde 5 liraya aldığımız mal buraya intikal ettiğinde 7-8 lirayı buluyor. Vatandaşın alım gücü çok düştü. 2 kilo alan 1 kilo almaya başladı, 1 kilo alan yarım kilo almaya başladı. Şartlar zor. Hükümet de şimdi seçime endekslendi. Hiç bu tarafa bakan yok. Eskiden iyi kötü serbest piyasaydı ama denetleniyordu ama şimdi denetleyen yok. Benim emekli maaşım 10 bin lira. Bu parayla ben ne alacağım? 200 lirayla ben 3-5 kilo et alıyordum. Şimdi 300 gram alabiliyorum. Bunu ülkeyi yönetenlerin düşünmesi lazım."

Şebnem Arsan ise "Eskisi gibi değil. Önceden fiyatlara çok bakmazdık ama şimdi fiyatlara bakmaya başladık. Nerede ne ucuz diye marketleri gezmeye başladık" dedi.

"BU HALE NASIL GELDİK"

Pazara alışveriş yapmaya gelen başka bir vatandaş, "Şimdi sordum sivri biberin yarım kilosu 60 lira dediler. Kilosu 120 lira düşünün artık. Üzgünüz... Bu hale nasıl geldik bilemedik" diye konuştu.

Seçim sonrasında fiyatların daha da artacağını dile getiren bir vatandaş, "Allah fakir fukaraya sabır versin, yardımcısı olsun" dedi.

Başka bir vatandaş, "Hayat çok pahalı. Ben emekli maaşı alıyorum geçinmek mümkün değil. Talebimiz çok, maaşlara zam... Hep indirim diyorlar biz hiç görmedik" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEDEN 3 KİLO PORTAKAL SATTIĞIM MÜŞTERİME ŞİMDİ 1 KİLO ZOR SATIYORUM"

Pazarcı Muhammet Akdursun ise şunları söyledi:

"Vatandaşın alım gücü sıfır. Önceden 1 kilo alırken şimdi yarım kilo alıyorlar. Ben pazara başlayalı 10 sene oldu. 3 kilo portakal sattığım müşterime 1 kilo zor satıyorum. Etiket fiyatı düşük görünsün diye yarım kilo yazıyorlar müşteriyi kapabilmek için."