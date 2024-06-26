Ankara'da Vatandaşlar Asgari Ücrete Zam Bekliyor

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Ankara'da vatandaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete ara zam olmayacağı açıklamasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir vatandaş, "Hiç umudum yok benim. Zaten şu anda asgari ücretle kimse geçinemiyor. Zam yapılsa ne, yapılmasa ne. Adam zaten aç. Açlığa devam" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'te, gazetecilerin ara zam ile ilgili yönelttiği soruya "Asgari ücrete herhangi bir artış olmayacak" yanıtını verdi. Vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Asgari ücretle çalışan bir esnaf, şöyle konuştu:

"Bu halk hak ediyor. İnsanlar hayatından memnun olduğu için hak ediyorlar. Hiç kimse de çıkıp sesini çıkarmıyor. Aynı Pakistan durumuna düştü ülke. Zengin her zaman zengin, yoksul her zaman yoksul. Ben zaten sıkıntı yaşıyorum ama benden sonraki gelecek nesiller önemli. Ben en fazla 10 yıl daha yaşarım. Ama bizden sonraki nesillere çok yazık. Bu ülke böyle bir düzen kurmuş, o düzen ile gidiyor. Bu halk daha beter olsun."

"Allah insanlara yardım etsin"

Başka bir esnaf, "17 bin lira ile kim geçinebilir? Bir ev kirası olmuş 15 bin lira. Allah insanlara yardım etsin" dedi.

"Asgari ücretle geçinilmez"

Mehmet Taş, "Devletin buna çözüm bulması lazım. Asgari ücretle geçinilmez. Benim çocuğum sabah 06.30'dan akşam 6'ya kadar toplam 12 saat çalışıyor. Ama asgari ücret alıyor" diye konuştu.

"Yapanlar utansın. Elde, avuçta sıfır"

Başka bir esnaf ise "Biz mağduruz. Yetmiyor, aldığımız para belli. Kiralar almış başını gidiyor. Yapanlar utansın. Elde, avuçta sıfır" ifadelerini kullandı.

Ali Barman, "Mazota, suya, markete zam gelmeye devam ettiği sürece bana 50 bin lira da verseler o paranın bir değeri yok" dedi.

Bir genç ise şunları söyledi:

"İnsanlar kaç senedir doğru düzgün geçinemiyor. Bu duruma alıştık artık. Hiç umudum yok benim. Zaten şu anda asgari ücretle kimse geçinemiyor. Zam yapılsa ne, yapılmasa ne. Adam zaten aç. Açlığa devam."