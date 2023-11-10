Ankara'da Vatandaşın Aracını Çalan 2 Şahıs Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir vatandaşın aracını çalan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Çankaya İlçesi Karahasanlı Mahallesinde ikamet eden bir vatandaş aracının 2 şüpheli şahıs tarafından çalındığını ihbarda bulundu. Ekiplerin teknik takip ve detaylı araştırması sonucunda 2023 yılı içerisinde farklı tarihlerde meydana gelen 11 faili meçhul ayrı suçtan F.F. ve C.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar aynı gün Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA