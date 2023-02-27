Ankara'da uyuşturucuya 1 haftada 42 tutuklama Güncel Haberler ANKARA'da, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 344 şüpheli gözaltına alınırken, 42'si tutuklandı. ANKARA'da, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 344 şüpheli gözaltına alınırken, 42'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu ticareti veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapma ve sağlama' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Son 1 haftada 344 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 22 kilo 2 gram esrar, 10 kilo eroin, 1 kilo 6 gram metamfetamin, 258 gram bonzai, 100 gram afyon sakızı, 28 gram kokain, 21 gram skunk, 695 ecstasy, 511 captagon, 1055 sentetik ecza maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 238 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 42'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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