Ankara'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 119 Gözaltı Kararı

Arkara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerden 11'inin farklı suçlardan ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınması talimatı verilen diğer şüphelilerden 92'si yakalanırken, firari durumdaki kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si, 18 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tamamlanan ifade ve adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde ilgili makamlara başvurma yükümlülüğü getirildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.