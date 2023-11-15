Ankara'da Uyuşturucu Tartışması Kanlı Bitti

Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu parası için yakın arkadaşı A.Ö.'yü kalbinden bıçaklayarak yaralayan sanık Serkan Çınar (25) hakkında 'kasten öldürme teşebbüs' suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Serkan Çınar ile taraf avukatları katılırken, başka suçtan tutuklu bulunan müşteki A.Ö. cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle hazır bulundu. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tanık dinleneceğini söyledi.

Sanık ve müştekiyi tanıdığını söyleyen tanık N.S. olay gününü şu ifadelerle anlattı:

"Müştekiyle takside oturuyorduk. Sanık Serkan oraya geldi. uyuşturucu kullanacaktık. Kullanamadık. Tartışma çıktı. Müştekinin nasıl yaralandığını görmedim. Ancak göğsünden kan geliyordu. Hastaneye götürdüm."

"Kalbimin üst tarafından bıçakladı"

Müşteki A.Ö. ise sanık Çınar'la mahalleden tanıştıklarını ifade ederek, "Uyuşturucu kullanıyorduk. Aramızda para yüzünden anlaşmazlık çıktı. Sonra ayrıldık. Ben ticari taksi ile eve gidecektim. Sanığın üzerime doğru koştuğunu gördüm. Bıçakla saldırdı. Kalbimin üst tarafından bıçakladı. Yaralanmamdan sonra hastaneye gittim. Şu anda iyileştim. Bu yaralanma nedeniyle bir sağlık problemim yok" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine sanık Çınar yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyerek, müşteki olan arkadaşından özür diledi. Müştekiyse yaşanan olaydan dolayı şikayetçi olmadığını söyledi.

Sanık ve müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutuklulukta geçen süre ve dosya kapsamındaki delil durumundan dolayı sanığın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Duruşma 6 Şubat 2024'e ertelendi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Ankara'nın Mamak ilçesinde 22 Haziran 2022 günü müşteki A.Ö.(20) ile sanık Serkan Çınar (25) arasında uyuşturucu parasından dolayı anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerinden ticari taksiye binerek uzaklaşmaya çalışan müştekiyi, sanık Çınar kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Müşteki hastaneye kaldırılırken, sanık Çınar emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Ardından tutuklanan Çınar hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - ANKARA