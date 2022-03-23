Ankara'da uyuşturucu satıcıları jandarmanın takibi sonucu yakalandı
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Başkentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
ANKARA (AA) - Başkentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik 16- 22 Mart tarihlerinde çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, ??????????????30 gram eroin, 20 gram esrar, 5 gram kokain, 5 gram kenevir tohumu, 35 gram macun esrar, 17 uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tabanca, şarjör, 18 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 6 tüfek fişeği ele geçirildi.