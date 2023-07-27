Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenerek takibe aldıkları iki zanlının üzerinde ve evinde arama yaptı. Aramalarda, 15 gram metamfetamin, uyuşturucu etkiye sahip 16 hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 110 lira ele geçirildi. Şüpheliler A.Ç. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.