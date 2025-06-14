Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde farklı adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

İşte Muslera'nın yeni takımı
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.