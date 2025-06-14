Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde farklı adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.