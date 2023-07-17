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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

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Ankara'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kimyasallar ele geçirildi.

ANKARA'da polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ile 17 Temmuz'da Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde 2 farklı operasyon düzenledi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 12 ayrı kutu içinde uyuşturucu imalatı için kullanıldığı anlaşılan 5 kilo 746 gram çeşitli asit ve kimyasallar, kurumaya bırakılmış vaziyette 465,60 gram kokain, 860 gram esrar ve 340 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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