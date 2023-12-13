Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile tütün doldurulmuş 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile tütün doldurulmuş 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Komutanlık KOM ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda O.K.K'nin Yenimahalle'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince tespit edilen adreste 2,2 kilogram reçine esrar, 2,8 kilogram kubar esrar, 24 kök skunk bitkisi, 2 hassas terazi, iklimlendirme çadırı, hava konnektörü, ışık kaynağı, vantilatör ve 1 kilogram sıvı gübre ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda ise Keçiören'de 2 şüpheli yakalandı.

Fiziki ve teknik takip sonucunda A.G. ve B.A'nın tütün doldurulmuş kaçak makaronları Ankara'da satışa sunacaklarını tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilere ait araçta tütün doldurulmuş 2 milyon 500 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G. ve B.A. hakkında adli işlem başlatıldı.