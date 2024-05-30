Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 26 Kilo 144 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 26 kilo 144 gram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda esrar, sentetik uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Toplamda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Ankara'daki operasyonlarda toplam 26 kilo 144 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında 19 kilo 500 gram esrar ve tabanca ele geçirilirken 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonda 6 kilo 644 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirdi. 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.