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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çubuk, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle'de uyuşturucu imal ve ticaretin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan uzun süreli fiziki ve teknik takip sonucu 9 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 13 kilogram esrar, 20 gram metamfetamin, 28 kök kenevir, 150 litre sıvı gübre, 23 ışık kaynağı, 20 hava konnektörü, 11 iklimlendirme malzemesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yol kontrol uygulaması yapıldı.

Şüpheli hareketler sergileyen A.H.B. ve H.A'nın üst aramasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 825 uyuşturucu ve uyarı hap, ruhsatsız av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 365 lira ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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