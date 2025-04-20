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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 635 Gözaltı, 316 Tutuklama

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 635 Gözaltı, 316 Tutuklama
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Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan-Ankara' uyuşturucu operasyonunda 635 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 316'sı tutuklandı.

ANKARA'da düzenlenen 'Narkokapan- Ankara' uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 635 şüpheliden 316'sı tutuklandı.

Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 'Torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik başlatılan 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 626 farklı adreste 635 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, birinci gün sorguya sevk edilen şüphelilerden 138'i, ikinci gün sorguya sevk edilen şüphelilerden ise 178'i çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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