Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Başkentte uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurdukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik 4-20 Haziran'da çalışma başlattı. Bu kapsamda, Altındağ, Gölbaşı, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde E.K, Y.K, H.D. ve N.Ç, Bala ve Pursaklar'da ise O.T. ve Ü.C.V. düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 174 gram metamfetamin, 59 uyuşturucu hap, 2 kilo 543 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 21 gram toz esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 61 gram kenevir tohumu, hassas terazi, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.