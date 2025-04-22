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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 512 Tutuklama

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 512 Tutuklama
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dört ilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan 512 kişi tutuklandı. Ayrıca adli kontrol kararı verilen 30 şüpheli daha bulunuyor.

(ANKARA) – Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara merkezli dört ilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu şüpheli sayısı 512'ye, adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı 30'a yükseldi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında bugün itibariyle tutuklu şüpheli sayısı 512'ye, adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı 30'a yükseldi.

Gözaltına alınan diğer şüphelilere yönelik ifade alma ve sevk işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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