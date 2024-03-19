Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik arama köpeğiyle yapılan aramada 40 bin 627 sentetik uyuşturucu hap ve av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.