Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Akıncı gişeleri kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili D.T. gözaltına alındı.

Ekipler, aynı bölgede durdurdukları başka bir araçta yaptıkları aramada ise ön cam silecek motorunun bulunduğu alana gizlenmiş 107,6 gram kokain ele geçirdi.

Operasyonda A.Ç. ve E.P.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T., A.Ç. ve E.P.Ç, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.