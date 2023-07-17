Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sincan'da belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 ayrı kutu içinde uyuşturucu madde imalatı için kullanıldığı değerlendirilen 5 kilo 746 gram çeşitli asit ve kimyasallar, imalat aşamasında kullanılan çeşitli boylarda plastik kap, elek, tencere, kepçe, eldiven, 2 kaşık, gözlük, 9 enjektör, cam ölçek, el yazısıyla kimyasal maddelerin nasıl birleştirileceğine dair yazılı not kağıdı ele geçirildi.

Ekipler kimyasallar ve ekipmanlarla üretildiği belirlenen ve kurumaya bırakılmış 465,60 gram kokaine de el koydu.

Gölbaşı'nda düzenlenen bir başka operasyonda ise özel olarak oluşturulan çadır bölmede uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan sıvı gübre, çeşitli ışıklandırma ve iklimlendirme cihazları ile bu ekipmanlarla yetiştirildikten sonra kurumaya bırakılmış 860 gram esrar ve 340 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.