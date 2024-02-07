Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan otomobille Ankara'ya esrar getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları otomobili Gölbaşı ilçesinde durdurdu ve yapılan aramada 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan otomobille Ankara'ya esrar getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekipler, takibe aldıkları otomobili Gölbaşı ilçesinde durdurdu.
Otomobildeki aramada, 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.