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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan otomobille Ankara'ya esrar getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları otomobili Gölbaşı ilçesinde durdurdu ve yapılan aramada 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan otomobille Ankara'ya esrar getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları otomobili Gölbaşı ilçesinde durdurdu.

Otomobildeki aramada, 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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