Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, valizlerin içine zulalanmış 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı