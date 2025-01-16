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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 266 Bin Hap Ele Geçirildi, Çift Tutuklandı

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 266 Bin Hap Ele Geçirildi, Çift Tutuklandı
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Kahramankazan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 266 bin sentetik ecza hapı ile yakalanan Z.Ö. ve eşi Ş.Ö. tutuklandı. Operasyonda çiftin aracında dikkat çekici bir not bulundu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 266 bin sentetik ecza hapı ile yakalanan çift tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.Ö. ile eşi Ş.Ö'nün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan operasyonda durdurulan çifte ait aracın ön camında bir kağıtta "alliance health care, acil ilaç" yazdığı öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde düzenlenen operasyonda 19 bin tablet halinde toplam 266 bin sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, çift gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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