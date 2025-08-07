Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde imal eden iki zanlı yakalandı. 3 kilogram kubar esrar ve 86 kök skunk ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sincan'da uyuşturucu madde imali ve ticareti yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şube müdürlükleri ve ilçe jandarma ekiplerince, İlyakut Mahallesi'ndeki H.D. ve C.E'ye ait iki arazide arama yapıldı.

Aramalarda 3 kilogram kubar esrar ile 86 kök skunk ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak

Avrupa ülkesinde skandal karar! Müslümanların kutlamaları yasaklandı
