Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 22 bin 300 sentetik ecza, 278 gram bonzai, 2 tabanca ve 187 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel