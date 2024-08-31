Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara'da uyuşturucu imalat ve satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 22 bin 300 sentetik ecza, 278 gram bonzai, 2 tabanca ve 187 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 22 bin 300 sentetik ecza, 278 gram bonzai, 2 tabanca ve 187 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.