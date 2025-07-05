Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçta 1 kilo 160 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Polis ekiplerince, Ankara-İstanbul Otoyolu Akıncı Gişeleri uygulama noktasında durdurulan S.G. yönetimindeki aracın bagajında yapılan aramada 1 kilo 160 gram kokain ele geçirildi.
S.G'nin uyuşturucuyu teslim edeceği belirlenen E.Z. ise Ankara-Eskişehir yolunda durdurulan aracında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edilen S.G. ve E.Z, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel