Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçta 1 kilo 160 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Polis ekiplerince, Ankara-İstanbul Otoyolu Akıncı Gişeleri uygulama noktasında durdurulan S.G. yönetimindeki aracın bagajında yapılan aramada 1 kilo 160 gram kokain ele geçirildi.

S.G'nin uyuşturucuyu teslim edeceği belirlenen E.Z. ise Ankara-Eskişehir yolunda durdurulan aracında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edilen S.G. ve E.Z, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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