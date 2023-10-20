Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı, 500 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 500 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda uzun namlulu silahlar, uyuşturucu maddeler ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde, uzun namlulu silahlar kullanarak uyuşturucu ticareti yapan ve çeteleşmeye çalışan suç yapılanmasına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretini, teminini ve kullanımı önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde uzun namlulu silahlar kullanarak uyuşturucu ticareti yapan ve çeteleşmeye çalışan bir suç yapılanmasının varlığı tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından harekete geçen narkotik polisi, suç grubuna üye oldukları belirlenen A.U. ve C.S'yi düzenlenen eş operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, AK-47 (kalaşnikof) model uzun namlulu tam otomatik tüfek, Kale KCR model tam otomatik tüfek, 1 av tüfeği, 2 sis bombası, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 244 gram kokain, 0,70 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira nakit para ele geçirildi.

A.U. ve C.S'nin uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.