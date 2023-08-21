Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Bin 720 Hap Ele Geçirildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 720 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu haplar, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulundu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 720 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde şüphelendikleri 2 kişiyi fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin bir adresteki kolileri araca taşıması üzerine yapılan aramada, kolilerde uyuşturucu hap olduğu belirlendi.

Bunun üzerine kolileri taşıyan A.Y, H.Ç. ve F.İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde de arama yapan ekipler, 13 bin 720 uyuşturucu hap ele geçirdi.