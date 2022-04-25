Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda, 27 Eylül 2021'den itibaren yürütülen çalışmalar neticesinde 247 gram sentetik kannabinoid, 5 gram esrar, 10 gram kubar esrar, bir hassas terazi, 13 telefon ile 13 SIM kart, 2,5 gram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin 6'sı cezaevine gönderildi, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.