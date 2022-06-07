Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 zanlı tutuklandı - Haberler

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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 zanlı tutuklandı

AA - Cankut Taşdan - Güncel
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 340 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 340 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 30 Mayıs - 5 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 16 kilogram eroin, 9 kilo 700 gram esrar, 4 kilo 800 gram metamfatmin ve 21 bin 88 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 340 zanlıdan 41'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

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