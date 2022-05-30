Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 40 zanlı tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 40 zanlı tutuklandı
AA - Güncel
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Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 375 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 375 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 23-29 Mayıs'ta düzenlediği operasyonlarda, 14 kilo 400 gram esrar, 1 kilo 100 gram eroin, 300 gram metamfetamin ve 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 375 zanlıdan 40'ı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Güncel