Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı - Haberler

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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 900 gram esrar, 800 gram eroin, 980 gram metafetamin ve 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 209 zanlıdan 25'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ankara Güncel Haberler

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