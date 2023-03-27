Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli tutuklandı
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Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 336 zanlıdan 38'inin tutuklandığı bildirildi.
Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 336 zanlıdan 38'inin tutuklandığı bildirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 336 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılardan 38'i tutuklanırken, aramalarda 16,1 kilogram skunk, 1,9 kilogram kokain, 1,5 kilogram metamfetamin, 1,2 kilogram esrar, 520 gram eroin, 287 gram bonzai, 4 bin 428 sentetik ecza maddesi, 172 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA / Güncel