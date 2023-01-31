Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 38'i tutuklandı Güncel Haberler Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 38'inin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 38'inin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara'da son 7 günde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 38'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aramalarda, 9 kilogram esrar 4 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 300 gram skunk, 152 gram kokain, 75 gram bonzai, 33 bin 613 uyuşturucu hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ankara Güncel Haberler

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