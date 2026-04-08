Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 107 gözaltı, 41 tutuklama

Ankara'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 41'i tutuklandı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ANKARA'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alındı, 41'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce 29 Mart- 4 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 37 kilo 201 gram esrar, 25 bin 785 adet sentetik ecza hapı, 652 gram kokain, 206 gram bonzai, 114 gram metamfetamin ve 87 gram A.M. maddesi yer aldı. Ayrıca 4 hassas terazi, 4 tabanca, 82 tabanca fişeği ile 238 bin 725 TL nakit para da ele geçirildi. Operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alınırken, 41 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
