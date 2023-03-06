Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 1 haftada 43 tutuklama

ANKARA'da son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 295 şüpheli gözaltına alındı, 43'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu ticareti veya uyarıcı imal veya ticareti yapma ve sağlama' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Son 1 haftada 295 şüpheli teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 28 kilo eroin, 5 kilo 300 gram metamfetamin, 3 kilo 100 gram esrar, 1 kilo 700 gram kokain, 640 gram skunk, 331 gram bonzai, 10 bin 881 ecstasy, 4 bin 797 captagon, 727 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 43'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 10,5 milyon lira olduğu öğrenildi.