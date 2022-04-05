Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı - Haberler

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Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'da uyuşturucu ticareti yapan, liderliğini cezaevinde bulunan S.U.'nun yaptığı çeteye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yapan, liderliğini cezaevinde bulunan S.U.'nun yaptığı çeteye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Keçiören ilçesi başta olmak üzere kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler takibe alındı. Kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramada, 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 43 gram esrar, çok sayıda kullanımı özel reçeteye tabi hap, 2 tabanca ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Su örgütünün liderliğini cezaevinde bulunan S.U.'nun yaptığı belirlenirken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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