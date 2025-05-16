Ankara'da UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Eğitimi Düzenlendi

Ankara'da UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Eğitimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, adalet hizmetlerini daha etkin yürütmek amacıyla 'UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Hizmet İçi Eğitimi' düzenledi. Eğitimde UYAP, SEGBİS ve e-Duruşma gibi dijital yargı araçları tanıtıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adalet hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla "UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Hizmet İçi Eğitimi" düzenlendi.

Ankara Batı Adliyesi konferans salonundaki eğitime, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Batı Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Erol Özdemir ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ersin Yalçın katıldı.

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), e-Duruşma ve Adli Bilgilendirme Sistemi gibi dijital yargı araçlarının işleyişine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı eğitime, hakim, cumhuriyet savcısı yardımcıları ve adliye personelinden oluşan 210 kişi katıldı.

Vatandaş odaklı hizmet ve bilgi güvenliği başlıklarının öne çıktığı eğitimlerde Ankara Batı Adliyesi tarafından hayata geçirilen "Adli Bilgilendirme Sistemi" de tanıtıldı.

Eğitim kapsamında konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Gökçe, UYAP, SEGBİS ve e-Duruşma projelerindeki dijital dönüşümün Türk adalet sistemine sağladığı yararı vurgulayarak, bu projelerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ödüllerle tescillendiğini belirtti.

Gökçe, Adalet Bakanlığının dijitalleşme vizyonunun, adaletin, hızlı, erişilebilir ve şeffaf bir biçimde tecelli etmesine önemli katkılar sunduğunu sözlerine ekledi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personellere katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul görüşmesinde barış umudu! Taraflardan biri koşul sunmadı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde ilk görüşme sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.