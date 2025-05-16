Ankara'da UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Eğitimi Düzenlendi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adalet hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla "UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Hizmet İçi Eğitimi" düzenlendi.

Ankara Batı Adliyesi konferans salonundaki eğitime, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Batı Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Erol Özdemir ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ersin Yalçın katıldı.

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), e-Duruşma ve Adli Bilgilendirme Sistemi gibi dijital yargı araçlarının işleyişine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı eğitime, hakim, cumhuriyet savcısı yardımcıları ve adliye personelinden oluşan 210 kişi katıldı.

Vatandaş odaklı hizmet ve bilgi güvenliği başlıklarının öne çıktığı eğitimlerde Ankara Batı Adliyesi tarafından hayata geçirilen "Adli Bilgilendirme Sistemi" de tanıtıldı.

Eğitim kapsamında konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Gökçe, UYAP, SEGBİS ve e-Duruşma projelerindeki dijital dönüşümün Türk adalet sistemine sağladığı yararı vurgulayarak, bu projelerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ödüllerle tescillendiğini belirtti.

Gökçe, Adalet Bakanlığının dijitalleşme vizyonunun, adaletin, hızlı, erişilebilir ve şeffaf bir biçimde tecelli etmesine önemli katkılar sunduğunu sözlerine ekledi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personellere katılım belgesi verildi.