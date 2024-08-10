Üye Girişi
Haberler

Ankara'da UMKE Haftası etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Başkent Millet Bahçesine UMKE Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünce stantlar kuruldu. Görevliler, UMKE hakkında vatandaşları bilgilendirirken, arama kurtarma ekipmanları, yangın arazi araçları ve seyyar hastaneler tanıtıldı.

Ankara'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Başkent Millet Bahçesine UMKE Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünce stantlar kuruldu.

Görevliler, UMKE hakkında vatandaşları bilgilendirirken, arama kurtarma ekipmanları, yangın arazi araçları ve seyyar hastaneler tanıtıldı.

Stantlara çocukların yanı sıra yetişkinler de ilgi gösterdi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, etkinlikte çocuklara ve ailelerine UMKE'yi daha yakından tanıtmak ve eğitim vermek için stantları kurduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından UMKE'nin öneminin daha çok anlaşıldığını belirten Kurtcebe, her afet durumuna ekiplerin hazır olduğunu belirtti.

Destek olan herkese teşekkür eden Kurtcebe şunları kaydetti:

"UMKE'de çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Her zaman 7/24 esasına dayalı vazifelerini sürdürüyorlar. Katkılarını bundan sonra da göstermeye devam edecekler."

Kaynak: AA / Güncel

ankara Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha'nın yeni takımı hangisi? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Türkiye-Brezilya maçı bitti mi, kaç kaç? Türkiye-Brezilya voleybol maç özeti! CANLI ANLATIM | Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları bronz madalya Beyza Arıcı kimdir, kaç yaşında? Beyza Arıcı boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT 1 canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya voleybol canlı yayın izleme bilgileri... MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya maçı canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Çukurova Havalimanı nerede? Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-Konyaspor maçı şifresiz mi? 10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title