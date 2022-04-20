Ankara'da 'Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı' yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı" düzenlendi.

Gazeteci ve yazar Raoul Lowery Contreras, Başkanlıkta düzenlenen konferansta çevrim içi yaptığı konuşmada, "Siyasi Saiklerle Tarihin Araçsallaştırılması 1915 Olaylarına İlişkin İddiaların Ortaya Çıkışı ve Uluslararasılaştırılması" başlıklı oturumda konuştu.

Çalışmalarında, Güney Kafkasya'da uzun bir zaman geçirdiğini ve bu bölgeye odaklandığını belirten Contreras, 1915 olaylarının üzerinden 107 yıl geçmesine rağmen hala tartışıldığını söyledi.

Ermeni güçlerinin 1992'de Hocalı'da işledikleri katliamları Azerbaycan'ın yaptığını iddia ettiklerini hatırlatan Contreras, bu nedenle konunun uzmanlarının, Ermenistan'ın 1915 olaylarına yönelik iddialarına şüpheyle yaklaştığını dile getirdi.

Contreras, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020'de yaşanan İkinci Karabağ Savaşı'na da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl bulunduğumuz noktadan, 2022'den Güney Kafkasya'daki duruma bakacak olursak, 1990'larda yaşananların tersine döndüğünü görüyoruz. Azerbaycan güçleri, askeri anlamda gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Ermenistan, bir işgalci durumundan artık anlaşma arayan, barış isteyen tarafa dönüştü."

ABD ve İngiltere, tehcir yöntemini Osmanlı'dan önce uyguladı

"Ermeni Sevk ve İskan Kanunu Sürecinin Değerlendirilmesi" başlıklı oturumunda yine çevrim içi konuşan araştırmacı Nicholas Warndorf, Osmanlı'nın, Ermenileri bulundukları yerlerden göç ettirilmesi kararını, Batılı ülkelerinin isyan bastırma yöntemleriyle karşılaştırdığını ve isyancılara karşı göç kararını ABD ve İngiltere'nin daha önce uyguladığı sonucuna vardığını söyledi.

İsyancılara karşı tehcir yöntemini ilk 1899-1902 döneminde yaşanan İngiliz-Boer Savaşı sırasında İngiliz hükümetinin isyancılarla sivilleri ayırmak için uyguladığını, sivil halkı köylerinden göç ettirdiğini belirten Warndorf, aynı yıllarda ABD'nin de Filipinler ile yaptığı savaşta gerilla ve sivil halkı birbirinden ayırmak için tehcir kararını aldığını anlattı.

Warndorf, yaptığı araştırmalarda, tarihçilerin Osmanlı'daki Ermeni isyancıların ülkeye ve sivil topluma karşı büyük bir tehlike oluşturduğu, komitacıların Osmanlı topraklarında "Çarlık Rusya'nın beşinci kolu" gibi davrandığı konusunda oydaşmaya vardığını gördüğünü kaydetti.

ABD'de yeni sözde soykırım tasarısının destekçisi yok

"Uluslararası Hukuk Bağlamında 1915 Olayları" başlıklı oturumunda konuşan Saltzman ve Evinch Hukuk Bürosundan avukat Günay Evinch, 1915 olaylarıyla ilgili ABD Kongresinde 1916-1996 döneminde geçirilen tasarılarda "katliam", 1989-2017 döneminde Kongreden geçmeyen 15 tasarıda "soykırım", 2019'da geçirilen iki tasarıda da "soykırım" kelimesinin kullanıldığını anımsattı.

Söz konusu 2 tasarının ABD Kongresinde geçmesinde Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlar ile Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarikinin etkili olduğunu vurgulayan Evinch, "Yeni soykırım tasarısı var şimdi. Daha numarası verilmedi çünkü destekçisi yok." dedi.

Evinch söz konusu tasarıyla Amerikan Milli Kütüphanesi'ne Ermeni konusunu "soykırım" olarak öğretmek, bu konuda kaynaklar yaratmak, soykırım iddiasına karşı çıkan veya Ermeni tezini desteklemeyen kitapları kütüphaneden çıkarmak amacıyla 10 milyon dolar aktarılmasının öngörüldüğünü söyledi.

ABD Kongresinde "soykırım" tasarısı vermenin çok kolay olduğuna dikkati çeken Evinch, tasarıyı veren yetkililerin, Türkiye karşıtı lobilerden tasarı karşılığında para aldığını belirtti.