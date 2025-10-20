Haberler

Ankara'da Uluslararası Anadolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Düzenlenecek

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından organize edilen sempozyum, 'Toplumsal Geleceğin İnşası ve Tehditler' temasıyla 12-14 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Farklı ülkelerden akademisyenler ve araştırmacıların katılacağı etkinlikte, toplumsal değişim dinamikleri çok disiplinli bir bakış açısıyla ele alınacak.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezince (USAR) düzenlenen Uluslararası Anadolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, "Toplumsal Geleceğin İnşası ve Tehditler" temasıyla 12-14 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

USAR'dan yapılan açıklamaya göre, sempozyum, Gana'dan Enodenezya'ya, Tayvan'dan Arnavutluk'a kadar çok farklı ülkelerden paydaş üniversite ve araştırma merkezinin katılımıyla yapılacak.

Uluslararası Anadolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Türkiye ve farklı ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar, düşünce kuruluşu temsilcileri, sivil toplum aktörleri ve akademik dergi temsilcilerini bir araya getirerek, toplumsal değişimin dinamiklerini çok disiplinli bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyor.

Bildiriler için son başvuru tarihi 7 Kasım, kabul edilen bildirilerin ilanı ise 14 Kasım olarak belirlendi.

"Toplumsal Geleceğin İnşası ve Tehditler" temasıyla 3 gün sürecek sempozyumun paydaşları arasında Endonezya'dan Universitas Airlannga, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden University of Pretoria ve University of Kwazulu Natal, Sırbistan'dan University of Belgrade, Malezya'nın önemli think tank kuruluşu olan The International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) bulunuyor.

Ayrıca, sempozyum uluslararası birçok akademisyeni de Ankara'da buluşturacak. Malezya IAIS Başkanı ve Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Maszlee Malik, Commonwealth Bank of Australia Yapay Zeka Politikaları ve Yönetişim Müdürü Dr. Eiad Yafi ve Filistinli Aktivist ve Akademisyen Abdülfettah El-Üveysi ve Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuad İzedi gibi önemli isimler de sempozyumda ağırlanacak.

Etkinlikte, genç araştırmacılar için özel paneller ve öğrenci bildirileri oturumları düzenlenecek. Sempozyumun sonuç bildirgesinin ise Anadolu'nun fikri mirasını temel alan sürdürülebilir gelecek vizyonu çerçevesinde yayımlanması planlanıyor.

"Geleceğin toplumsal yapısına dair kolektif bir akıl oluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada sempozyuma ilişkin görüşlerine yer verilen USAR Genel Koordinatörü Muhammed Murat Öymez de merkezin kuruluşundan itibaren toplumsal faydayı teşvik eden projelere imza attığını, sempozyumun bu çabaların uluslararası ölçekteki bir yansıması olduğunu belirtti.

Anadolu'nun tarih boyunca fikirlerin, inançların ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu aktaran Öymez, "Biz de bu sempozyumla, Anadolu'dan dünyaya yayılan düşünce damarlarını güncel tehditler ve fırsatlar bağlamında yeniden tartışmayı amaçlıyoruz. Yapay zeka, iklim krizi, kültürel çözülme, medya dönüşümü ve bölgesel savaşlar gibi konular üzerinden geleceğin toplumsal yapısına dair kolektif bir akıl oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
