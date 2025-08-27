Ankara'da Ücretsiz Yarı Zamanlı Oyun Odaları İçin Kayıtlar Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğindeki ücretsiz yarı zamanlı oyun odalarının yeni dönem kayıtları başladı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, "Yerelde Erken Çocukluk Eğitimi Destek Projesi" kapsamında 2020, 2021 ve 2022 doğumlu çocukların faydalanabileceği oyun odaları, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Yenimahalle, Elmadağ, Sincan, Mamak, Keçiören, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde hizmet veriyor.

Yeni dönem hazırlıklarını tamamlayan oyun odaları, kadın lokalleri, çocuk kulüpleri ve aile yaşam merkezleri bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Ankara genelinde 18 merkezde sabah ve öğle gruplarıyla açılan 23 oyun odasında, çocuklara hem erken çocukluk eğitimi hem de ücretsiz gıda ve kırtasiye desteği veriliyor.

Oyun odaları için yeni dönem başvuru sistemine ve detaylı bilgiye "oyunodalari.ankara.bel.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.