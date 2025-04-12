Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı

Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı
Sevgilisine verdiği 470 bin lirayı icrayla almaya kalkınca bu hale getirdiler

Para gönderdiği sevgilisini icraya verince bu hale getirdiler

Ankara'da Ücretsiz Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6-12 yaş arası 1000 çocuğun ücretsiz sünnet ettirileceği toplu sünnet şöleni için kayıtların 14 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Aileler kayıt için belirtilen merkezlere başvurabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "toplu sünnet şöleni" için kayıtların 14 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, toplu sünnet şöleni ile bu yıl 6-12 yaş arasındaki 1000 başkentli çocuk, ücretsiz sünnet ettirilecek.

Aileler, şölene kayıt için 14 Nisan'dan itibaren ABB, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Elvankent ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezlerine başvurabilecek.

"0312 507 23 17-18" numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek aileler, sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi ile kayıt yaptırabilecek.

ABB, kayıt sürecinin ardından çocuklara sünnet kıyafeti ve çeşitli hediyeler dağıtacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.