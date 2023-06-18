Ankara'da Üç Otomobilin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Başkentte yolun karşısına geçerken üç otomobilin altında kalarak yaklaşık 8 kilometre sürüklenen kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleşti.

Başkentte yolun karşısına geçerken üç otomobilin altında kalarak yaklaşık 8 kilometre sürüklenen kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleşti. Cemaleddin Demirci (59), bulvarda yolun karşısına geçtiği esnada, Y.E.G. kontrolündeki Bulgaristan uyruklu B 944 BB plakalı otomobil çarptı. Demirci, çarpmanın etkisi ile otomobilin altında bir süre sürüklenmesinin ardından, M.Ş. kontrolündeki 06 ACG 853 plakalı otomobilin altında kaldı. Demirci, yaklaşık 8 kilometre sonra, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde Y.T. kontrolündeki 06 BT 5328 plakalı otomobilin altında kalınca fark edildi. Polis ekipleri, Mevlana Bulvarı üzerinde trafiği çift yönlü durdurarak Demirci'yi sıkıştığı otomobilin altından çıkardı. Polis ekipleri tarafından, Demirci'nin araç altında hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kayıtlarını incelemesi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Y.E.G., M.Ş., Y.T. gözaltına alındı. Demirci'ye ilk çarpan otomobilin şoförü Y.E.G.'nin emniyette alınan ifadesinde çarptığını ve sürüklediğini fark etmediğini belirttiği öğrenildi. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından M.Ş. ve Y.T. serbest bırakılırken Y.E.G. tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi. - ANKARA