Ankara'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 252 Bin Makaron ve 120 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 252 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 120 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince, tütün kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli takibe alındı.

Ekiplerce, Akyurt İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 252 bin makaron ve 120 kilo kaçak tütün, ?3 otomatik makaron dolum makinası ve 6 bin boş sigara paketi ele geçirildi.

Yakalanan kaçak ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 320 bin lira olduğu, gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.