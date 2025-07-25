Ankara'da Tütün Denetiminde 328 İhlal Tespit Edildi

Ankara'da, Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 9 bin 818 iş yerinde tütün denetimi gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Temmuz tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile koordineli tütün denetimi yapıldı.

Açıklamada, 9 bin 818 iş yerinin denetlenmesi sonucunda 328 iş yerinde ihlal tespit edildiği ve 6 milyon 719 bin 200 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Denetimlerde, 267 iş yerine sigara içirmek, 38 kişiye kapalı alanda sigara içmek ve 6 iş yerine izinsiz nargile sunumu nedeniyle işlem yapıldığı bilgisine yer verildi.