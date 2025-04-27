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Ankara'da Tutuklu Öğrenciler İçin Yürüyüşe Polis Müdahalesi

Ankara'da Tutuklu Öğrenciler İçin Yürüyüşe Polis Müdahalesi
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Ankara'da tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması amacıyla yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis müdahale etti. 26 kişi gözaltına alındı, bunlardan 15'i serbest bırakıldı.

(ANKARA) - Ankara'da 25 Nisan Cuma günü tutuklu öğrencilerin ve siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis müdahale etmiş yaşanan olaylarda 26 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi tamamlanan 26 öğrenciden 15'i serbest bırakıldı.

Bir grup üniversite öğrencisinin, 25 Nisan Cuma günü Ankara'da tutuklu öğrencilerin ve siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla yapmak istedikleri yürüyüşe polis izin vermedi. Yürüyüşü yapmak isteyen gruba polisler tarafından müdahale edilmiş öğrencilere müdahale etmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında gazeteciler ve avukatların da yer aldığı 4 kişi serbest bırakılırken 26 kişi hakkında mevcutlu gözaltı kararı verilmişti.

Emniyet ifadelerinin ardından savcılık ifadesine çıkarılan 26 kişiden 15'i serbest bırakıldı. Adliye önünde bekleyen öğrencilerin, serbest bırakılan öğrencilerin Adliye'den çıkış anlarında "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attıkları görüldü. 11 öğrencinin ise işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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