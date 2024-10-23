Ankara'da TUSAŞ Tesislerine Yapılan Terör Saldırısında Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

HABER: OGÜN AKKAYA - BUSE ÖZBEY / KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yakınlarının hastane önünde bekleyişi sürüyor.

Terör saldırısının ardından yaralı yurttaşlar Bilkent Şehir Hastanesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılar Bilkent Şehir Hastanesi'ne ambulanslar ve ambulans helikopterlerle taşındı. Basın mensuplarının hastanenin ambulans acil girişine yaklaşmasına izin verilmezken, acile giden yol polis tarafından gazetecilerin girişine kapatıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saat 21: 00'de Ankara Etlik Şehir Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek basın açıklaması yapacak.