Üye Girişi
Haberler

Ankara'da TUSAŞ Tesislerine Yapılan Terör Saldırısında Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananlar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı yaralıları ziyaret etmek üzere hastaneye gitti.

HABER: OGÜN AKKAYA - BUSE ÖZBEY / KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yakınlarının hastane önünde bekleyişi sürüyor.

Terör saldırısının ardından yaralı yurttaşlar Bilkent Şehir Hastanesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılar Bilkent Şehir Hastanesi'ne ambulanslar ve ambulans helikopterlerle taşındı. Basın mensuplarının hastanenin ambulans acil girişine yaklaşmasına izin verilmezken, acile giden yol polis tarafından gazetecilerin girişine kapatıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saat 21: 00'de Ankara Etlik Şehir Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek basın açıklaması yapacak.

Ankara'da TUSAŞ Tesislerine Yapılan Terör Saldırısında Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: ANKA / Güncel

Sağlık Bakanı Politika Güvenlik 3-sayfa Hastane Ankara Sağlık Güncel Terör TUSAŞ

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Arslan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal mi? Atakan Şahin Erdoğan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Güvenlik görevlisi çalışanı Atakan Şahin Erdoğan kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Canmaz kimdir? Şehit TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canmaz kaç yaşında, nereli? Cengiz Coşkun kimdir? (TUSAŞ) Şehit Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun kaç yaşında, nereli? Taksici Murat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Zahide Güçlü kimdir? (TUSAŞ) Şehit Makine Mühendisi Zahide Güçlü kaç yaşında, nereli? Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Atletico Madrid Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! YOUNG BOYS INTER CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Barcelona Bayern Münih CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.