Çubuk'ta 'Türkiye Yüzyılı'nda Anne ve Baba Olmak' Konferansı Düzenlendi

Çubuk'ta 'Türkiye Yüzyılı'nda Anne ve Baba Olmak' Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca Çubuk ilçesinde "Türkiye Yüzyılı'nda Anne ve Baba Olmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Çubuk ilçesinde " Türkiye Yüzyılı'nda Anne ve Baba Olmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Çubuk Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Ailelerin daha güçlü ve donanımlı hale gelmesinin amaçlandığını dile getiren Ökten, bu kapsamda çeşitli bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne ilişkin bilgilendirme yaptı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kurtaran da müfredat tanıtımlarının yanı sıra ailelerin eğitimi konusunda yeni çalışmalar başlattıklarını ifade ederek, "Bir yandan çocuklarımız eğitimlerine devam ederken diğer yandan velilerimize yönelik bu tür konferanslarla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı ve eğitimci yazar Erol Erdoğan tarafından "Türkiye Yüzyılı'nda Anne ve Baba Olmak" başlıklı konferans verdi.

Erdoğan, katılımcıların aile yapısı, çocuk eğitimi ve değer aktarımı konularındaki sorularını da yanıtladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Aile Okulu" tanıtım filminin gösterildiği programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Konferansa Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

Suriye'ye AB'den beklediği haber geldi! Trump'la aynı kararı aldılar
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.