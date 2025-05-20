Çubuk'ta 'Türkiye Yüzyılı'nda Anne ve Baba Olmak' Konferansı Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca Çubuk ilçesinde " Türkiye Yüzyılı'nda Anne ve Baba Olmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Çubuk Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Ailelerin daha güçlü ve donanımlı hale gelmesinin amaçlandığını dile getiren Ökten, bu kapsamda çeşitli bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne ilişkin bilgilendirme yaptı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kurtaran da müfredat tanıtımlarının yanı sıra ailelerin eğitimi konusunda yeni çalışmalar başlattıklarını ifade ederek, "Bir yandan çocuklarımız eğitimlerine devam ederken diğer yandan velilerimize yönelik bu tür konferanslarla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı ve eğitimci yazar Erol Erdoğan tarafından "Türkiye Yüzyılı'nda Anne ve Baba Olmak" başlıklı konferans verdi.

Erdoğan, katılımcıların aile yapısı, çocuk eğitimi ve değer aktarımı konularındaki sorularını da yanıtladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Aile Okulu" tanıtım filminin gösterildiği programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Konferansa Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, öğretmenler ve veliler katıldı.