Türkiye ile Japonya Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 100. Yıl Dönümü Kutlandı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü etkinliklerinin açılış töreni Ankara'da yapıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'nın ev sahipliğinde başkentte düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya Parlamenter Dışişleri Bakan Yardımcısı Fukazawa Yoichi, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu ve Ankara'da görev yapan çok sayıda diplomatik temsilci katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Japonya halklarının "aralarındaki coğrafi uzaklığa rağmen birbirlerine karşı her zaman sıcak ve dostça duygular" içinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin eskiye dayandığına işaret eden Yıldız, "Japonya ile diplomatik ilişkilerimiz 1924 yılında resmen tesis edildi. Japonya nezdindeki ilk temsilciliğimizi ise 1925 yılında açtık." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Yıldız, iki ülke arasındaki dostluğun temellerinin Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya ziyareti ile atıldığını vurgulayarak, "Japon devleti ve halkının şehitlerimiz ile kazadan kurtulan denizcilerimize sahip çıkarak ortaya koyduğu kadirşinaslık iki millet arasında güçlü dostluk bağlarının temelini oluşturdu." dedi.

İki ülke halkları arasındaki dostluk ve dayanışmanın deprem felaketlerinde de ortaya çıktığını kaydeden Yıldız, Japonya'da meydana gelen deprem nedeniyle taziyelerini sundu.

Yıldız, Türkiye ile Japonya ilişkilerinin her geçen yıl daha da geliştiğine dikkati çekerek, ilişkilerin 2013'te "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseldiğini söyledi.

Mevcut uluslararası düzlemde Türkiye'nin Japonya'yı uluslararası barış ve istikrar için önemli bir ortak olarak gördüğüne işaret eden Yıldız, Türkiye ve Japonya'nın çeşitli alanlarda birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı da konuşmasında, Türkiye ile Japonya'nın coğrafi uzaklıkları aşarak günümüze kadar süregelen sağlam bir dostluk ve işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Ülkelerin "iki büyük millet" olarak dostluk köprüleri kurduğunu söyleyen Yazgı, 100 yılda Türkiye ve Japonya'nın birbirine daha da yaklaştığına dikkati çekti.

Yazgı, ikili ilişkilerin daha da güçleneceğine işaret ederek, "Ülkelerimiz, ortak değerlere dayalı bir anlayışla yakın tarihte, bölgesel ve küresel konularda birlikte hareket etmişlerdir. Bu pozitif ilişki, küresel barış ve istikrarın korumasına büyük katkı sağlamıştır." diye konuştu.

İki ülke arasında dostane ilişkilere dikkat çekildi

Japonya Parlamenter Dışişleri Bakan Yardımcısı Yoichi de etkinliğe katılmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, "Tarihte iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yıldan fazla sürmesine ve derinleşmeye devam etmesine nadiren rastlanır." ifadelerini kullandı.

Yoichi, iki ülkenin birbirinin kültürüne ve tarihine saygı duyarak ve zor zamanlarda birbirine yardım ederek "dostane ilişkiler" kurduğunu vurguladı.

İki ülke ilişkilerinin 10 yıl önce "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseldiğini hatırlatan Yoichi, "Diplomatik ilişkilerimizin bir sonraki yeni 100 yıllık döneminde, başta ekonomi ve eğitim olmak üzere pek çok alanda iki ülke arasındaki işbirliğini daha da ileri götürmeyi arzu ediyoruz." dedi.

"Yaşasın Türkiye, yaşasın Japonya"

Büyükelçi Katsumata da ülkesindeki Noto Yarımadası'nda meydana gelen deprem nedeniyle bölge sakinlerinin halen zor günler geçirdiğine işaret ederek "Deprem felaketi dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkından pek çok sıcak taziye mesajı aldık. Bu vesile ile sizlere teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

Türkiye ve Japonya'nın sıkıntılı günlerde birbirine her zaman yardım ettiğini ve iki ülke arasındaki dostluğun ebedi olmasını dileyen Katsumata, "Yaşasın Türkiye, yaşasın Japonya!" ifadelerini kullandı.

Cevizoğlu da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin uzun yıllar önce başladığına işaret ederek, doğal afetler sonrasındaki karşılıklı yardımlaşmaların örnek dostluk davranışları olduğunu söyledi.

Türkiye ile Japonya arasındaki olumlu ilişkilerden memnuniyet duyulduğunu vurgulayan Cevizoğlu, görevi sebebiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla çaba göstereceğini kaydetti.