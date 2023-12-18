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Ankara'da 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu' başladı

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Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nde tarımın dünü, bugünü ile yarınının konuşulacağı 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu' başladı. Sempozyumda tarımın geçmişi, günümüzü ve geleceği ele alınacak.

- Ankara'da ' Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu' başladı

ANKARA - Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nde tarımın dünü, bugünü ile yarınının konuşulacağı 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu' başladı.

Ankara'da bir otelde Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu' başladı. Sempozyumda Türkiye Cumhuriyeti'nde tarımın dünü, bugünü ve yarını konuşulacak. Bunun yanı sıra tarımda toplumsal dönüşümün etkileri ile modern ziraatın yaygınlaştırma çabaları da ele alınacak.

Sempozyuma katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında tarımın nereden nereye geleceğinin mutlak surette ele alınacağını belirterek, "Mutlak surette akademik anlamda kayıt altına almak gerekir. Hafıza oluşumu böyle bir şey. Ne kadar kıymetli olduğu gelecek nesillerin önüne koyulacak" dedi.

20 Aralık'a kadar devam edecek sempozyuma birçok üniversiteden akademisyen ve öğrenci katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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